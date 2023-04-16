Хосеп Гвардиола: хочу, чтобы Холанд побил все возможные рекорды

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о результативности нападающего Эрлинга Холанда после его дубля в ворота «Лестера» в матче 31-го тура чемпионата Англии.
«Хочу, чтобы Холанд побил все возможные рекорды, потому что это будет означать, что он забьёт все голы и поможет нам. Но я думаю, что он хочет выигрывать титулы. Какой была его реакция на замену? Великолепной, как всегда», — приводит слова Гвардиолы City Zone.
На счету Холанда в нынешнем сезоне АПЛ 32 гола и пять ассистов в 28 матчах.
В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Брайтоном», а после этого проведёт матч с «Арсеналом».
«Манчестер Сити» занимает второе место в АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на три очка.
Холанд бьётся за место в истории, а Гави — головой. ХиТ#138
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