Холанд повторил рекорд Салаха по голам в АПЛ: 32 мяча — и это ещё 8 туров впереди!

Эрлинг Холанд повторил рекорд по голам в АПЛ. В матче с «Лестером» норвежец забил 31-й и 32-й мяч в чемпионате Англии. Столько же было у Салаха в сезоне-2017/2018. Больше не забивал никто с тех пор, как в АПЛ проводят по 38 туров за сезон.
Правда, при 42 турах забивали и больше. Энди Коул в сезоне-1993/1994 отметился 34 мячами за «Ньюкасл», а через год столько же голов оказалось у Алана Ширера за «Блэкберн». Таким образом, Холанд хоть и повторил рекорд Салаха, но ему есть к чему стремиться:
- 33 гола – новый рекорд АПЛ при 38 турах за сезон;
- 34 гола – повторение рекорда в истории турнира;
- 35 голов – новый абсолютный рекорд.
Впереди у «Сити» ещё восемь туров в этом чемпионате Англии. Осталось сыграть с «Брайтоном», «Арсеналом», «Фулхэмом», «Вест Хэмом», «Лидсом», «Эвертоном», «Челси» и «Брентфордом».
Эрлинг Холанд
Фото: Michael Regan/Getty Images
Холанд за «Сити» забивает больше одного гола за игру в среднем. И это при том, что Гвардиола периодически заменяет нападающего во втором тайме. На этот раз тренер убрал форварда уже в перерыве.
Сейчас у норвежца 28 матчей и 32 мяча – это 1,14 гола за игру в среднем. Ещё никому из лучших бомбардиров АПЛ не удавалось забивать больше одного гола за матч в среднем. Лучшим был Гарри Кейн – 0,97 гола (29 мячей за 30 матчей в сезоне-2016/2017).
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