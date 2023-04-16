Самсонов из «Торпедо»: удаление сказывается, но «Спартак» может обороняться и вдесятером
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Защитник «Торпедо» Артём Самсонов поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (1:2) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Спартак — хорошая команда. Конечно, сказывается на игре, когда удаляют одного футболиста, но «Спартак» идёт на третьем месте — обороняться они могут и вдесятером. Игроки «Торпедо» давили, навязывали свою игру. Когда у «Спартака» удалили ещё одного футболиста, только тогда получилось забить», — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков в 23 матчах. «Спартак» находится в чемпионате на третьем месте, набрав 45 очков.
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