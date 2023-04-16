Бушманов: после замен игра «Спартака» в матче с «Торпедо» изменилась в худшую сторону

Бывший футболист «Спартака» и тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался о матче красно-белых с «Торпедо» (2:1) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Матч Торпедо» со «Спартаком» получился весёлым. По игре у гостей были хорошие отрезки в первом тайме и в первой половине второго тайма — именно до замен. После замен игра «Спартака» изменилась в худшую сторону — пошли удаления.
Но подопечные Абаскаля полностью заслужили победу в этом матче. Даже если не брать в расчёт незабитые пенальти. Они создали очень много моментов с игры, которые должны были забивать. Поэтому абсолютно заслуженная победа.
Останется ли «Спартак» в тройке? У команды очень хорошие шансы побороться за место в тройке — она должна быть там», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
- 16 апреля 2023
-
11:30
-
11:20
-
11:19
-
11:08
-
11:07
-
11:06
-
11:03
-
11:02
-
11:00
-
10:44
-
10:40
-
10:29
-
10:20
-
10:12
-
10:07
-
10:00
-
10:00
-
09:52
-
09:40
-
09:37
-
09:33
-
09:30
-
09:17
-
09:15
-
09:00
-
08:52
-
08:46
-
08:06
-
07:15
-
04:55
-
04:55
-
04:42
-
04:22
-
03:29
-
03:09