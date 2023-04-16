Бушманов: после замен игра «Спартака» в матче с «Торпедо» изменилась в худшую сторону

Бывший футболист «Спартака» и тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался о матче красно-белых с «Торпедо» (2:1) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Матч Торпедо» со «Спартаком» получился весёлым. По игре у гостей были хорошие отрезки в первом тайме и в первой половине второго тайма — именно до замен. После замен игра «Спартака» изменилась в худшую сторону — пошли удаления.

Но подопечные Абаскаля полностью заслужили победу в этом матче. Даже если не брать в расчёт незабитые пенальти. Они создали очень много моментов с игры, которые должны были забивать. Поэтому абсолютно заслуженная победа.

Останется ли «Спартак» в тройке? У команды очень хорошие шансы побороться за место в тройке — она должна быть там», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.