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«Интер» включил хавбека «Барселоны» Кессье в список интересов на ТО — Романо

«Интер» включил хавбека «Барселоны» Кессье в список интересов на ТО — Романо
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Миланский «Интер» проявляет интерес к подписанию полузащитника «Барселоны» Франка Кессье. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». По сведениям источника, ивуарийский футболист включён в список интересов команды на летнее трансферное окно.

26-летний Кессье перешёл в «Барселону» на правах свободного агента летом 2022 года. В 35 матчах ивуарийский полузащитник провёл на поле 1483 минуты, забив три гола и отдав три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

Кессье выступал в Италии с 2015 по 2022 год, представляя «Аталанту» и «Милан». С «россонери» полузащитник в прошлом сезоне стал чемпионом страны.

Видеообзор. «Барселона» — «Жирона». Испанская Примера 2022/2023. 28-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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