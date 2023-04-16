«Интер» включил хавбека «Барселоны» Кессье в список интересов на ТО — Романо

Миланский «Интер» проявляет интерес к подписанию полузащитника «Барселоны» Франка Кессье. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». По сведениям источника, ивуарийский футболист включён в список интересов команды на летнее трансферное окно.
26-летний Кессье перешёл в «Барселону» на правах свободного агента летом 2022 года. В 35 матчах ивуарийский полузащитник провёл на поле 1483 минуты, забив три гола и отдав три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
Кессье выступал в Италии с 2015 по 2022 год, представляя «Аталанту» и «Милан». С «россонери» полузащитник в прошлом сезоне стал чемпионом страны.
Видеообзор. «Барселона» — «Жирона». Испанская Примера 2022/2023. 28-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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