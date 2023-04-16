«Барселона» озвучила ценник за Кессье, ивуарийца готовы продать летом — Мигель
Поделиться
Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье может покинуть команду в летнее трансферное окно. Ивуарийцы готовы расстаться с футболистом за € 25–30 млн. Об этом сообщает журналист Хави Мигель в «Твиттере».
26-летний Кессье перешёл в «Барселону» на правах свободного агента летом 2022 года. В 35 матчах ивуарийский полузащитник провёл на поле 1483 минуты, забив три гола и отдав три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
Кессье выступал в Италии с 2015 по 2022 год, представляя «Аталанту» и «Милан». С «россонери» полузащитник в прошлом сезоне стал чемпионом страны.
Видеообзор. «Барселона» — «Жирона». Испанская Примера 2022/2023. 28-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Комментарии
- 16 апреля 2023
-
13:08
-
13:03
-
13:00
-
12:48
-
12:44
-
12:32
-
12:30
-
12:21
-
12:12
-
12:04
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:20
-
11:19
-
11:08
-
11:07
-
11:06
-
11:03
-
11:02
-
11:00
-
10:44
-
10:40
-
10:29
-
10:20
-
10:12
-
10:07
-
10:00
-
10:00
-
09:52
-
09:40
-
09:37
-
09:33
-
09:30
-
09:17
Партнерский контент