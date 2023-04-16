«Барселона» озвучила ценник за Кессье, ивуарийца готовы продать летом — Мигель

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье может покинуть команду в летнее трансферное окно. Ивуарийцы готовы расстаться с футболистом за € 25–30 млн. Об этом сообщает журналист Хави Мигель в «Твиттере».

26-летний Кессье перешёл в «Барселону» на правах свободного агента летом 2022 года. В 35 матчах ивуарийский полузащитник провёл на поле 1483 минуты, забив три гола и отдав три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

Кессье выступал в Италии с 2015 по 2022 год, представляя «Аталанту» и «Милан». С «россонери» полузащитник в прошлом сезоне стал чемпионом страны.

Видеообзор. «Барселона» — «Жирона». Испанская Примера 2022/2023. 28-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.