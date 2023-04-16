Ледяхов: два удаления заставили «Спартак» понервничать, но победа с «Торпедо» заслуженная

Бывший российский полузащитник Игорь Ледяхов поделился впечатлениями от матча 23-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Спартак» (1:2).
«Игра «Спартака» и «Торпедо» мне понравилась. Красно-белые имели большое преимущество, должны были много забивать в первом тайме. Но получилось так, как получилось. Но и «Торпедо» тоже понравилось во всех отношениях. Два удаления заставили «Спартак» понервничать в концовке, но это заслуженная победа.
Все пенальти в ворота «Торпедо», кроме первого, справедливые. Там игра рукой непроизвольна. Наши правила недоработаны. Человек находится спиной, мяч отскакивает в борьбе — такие пенальти ставить неправильно. Но судьи считают иначе.
Литвинов выглядел очень прилично — его будет недоставать в игре с «Краснодаром». Если ещё учесть потерю Джикии и Промеса, то «Спартаку» будет тяжело. Но если хотят бороться за медали, должны выходить из этой ситуации», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 16 апреля 2023
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