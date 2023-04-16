Караев: «Торпедо» каждый раз играет только на победу. И со «Спартаком» играли на победу
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Нападающий московского «Торпедо» Давид Караев заявил, что его команда думала о победе в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).
«Почему со «Спартаком» мы должны были бороться за ничью? «Торпедо» находится в таком положении, что каждый раз играем только на победу. И со «Спартаком» играли на победу. Увы, первый тайм получился не очень удачным. Наверное, болельщикам понравилось. Нам надо извлечь из этой игры определённые уроки», — сказал Караев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Московское «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков в 23 матчах. «Спартак» находится на третьем месте, заработав 45 очков по итогам 23 туров.
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