«Барселона» продала Тринкана в «Спортинг», клуб получит 50% от перепродажи — Романо

Нападающий «Барселоны» Франсиску Тринкан, выступавший на правах аренды за «Спортинг», стал игроком португальской команды на полноценной основе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

За продажу 23-летнего португальца «Барселона» получила € 10 млн, а также ей полагается 50% со следующей перепродажи футболиста. У сине-гранатовых также будет опция обратного выкупа Тринкана за € 20–25 млн.

Тринкан перешёл в «Барселону» из «Браги» летом 2020 года за € 31 млн. В нынешнем сезоне за «Спортинг» нападающий в 44 матчах забил 12 голов и отдал три результативные передачи.

Видеообзор. «Барселона» — «Жирона». Испанская Примера 2022/2023. 28-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.