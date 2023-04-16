«Барселона» продала Тринкана в «Спортинг», клуб получит 50% от перепродажи — Романо
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Нападающий «Барселоны» Франсиску Тринкан, выступавший на правах аренды за «Спортинг», стал игроком португальской команды на полноценной основе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
За продажу 23-летнего португальца «Барселона» получила € 10 млн, а также ей полагается 50% со следующей перепродажи футболиста. У сине-гранатовых также будет опция обратного выкупа Тринкана за € 20–25 млн.
Тринкан перешёл в «Барселону» из «Браги» летом 2020 года за € 31 млн. В нынешнем сезоне за «Спортинг» нападающий в 44 матчах забил 12 голов и отдал три результативные передачи.
Видеообзор. «Барселона» — «Жирона». Испанская Примера 2022/2023. 28-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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