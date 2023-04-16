Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с «Салернитаной»

Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с «Салернитаной»
Комментарии

Сегодня, 16 апреля, состоится матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Торино» и «Салернитана». Матч начнётся в 16:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.

«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес, Буонджорно, Джиджи, Войвода, Илич, Риччи, Синго, Радоньич, Миранчук, Санабрия.

«Салернитана»: Очоа, Пирола, Дьёмбер, Данилюк, Брадарич, де Вильена, Кавилья, Кандрева, Диа, Кастанос, Пионтек.

Италия - Серия А. 30-й тур
16 апреля 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Торино
Турин
1-й тайм
0 : 1
Салернитана
Салерно
0:1 де Вильена – 9'

Матч команд в первом круге Серии А завершился вничью (1:1). На гол Антонио Санабриа «Салернитана» ответила точным ударом Тони Вильены.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Торино» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 38 очков. «Салернитана» находится на 15-м месте. У команды 29 баллов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023