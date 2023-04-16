Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с «Салернитаной»

Сегодня, 16 апреля, состоится матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Торино» и «Салернитана». Матч начнётся в 16:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.

«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес, Буонджорно, Джиджи, Войвода, Илич, Риччи, Синго, Радоньич, Миранчук, Санабрия.

«Салернитана»: Очоа, Пирола, Дьёмбер, Данилюк, Брадарич, де Вильена, Кавилья, Кандрева, Диа, Кастанос, Пионтек.

Матч команд в первом круге Серии А завершился вничью (1:1). На гол Антонио Санабриа «Салернитана» ответила точным ударом Тони Вильены.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Торино» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 38 очков. «Салернитана» находится на 15-м месте. У команды 29 баллов.