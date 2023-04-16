Александр Головин — в стартовом составе «Монако» на игру Лиги 1 с «Лорьяном»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин готовится выйти в старте на матч 31-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном». Главный тренер княжеского коллектива Филипп Клеман объявил стартовый состав команды, сообщает пресс-служба монегасков.
Фото: Пресс-служба «Монако»
Полностью список игроков «Монако», которые сыграют с первых минут, выглядит так: Нюбель, Вандерсон, Дисаси, Марипан, Каю Энрике, Дьятта, Фофана, Камара, Головин, Бен-Йеддер, Фолланд.
В игре с «Лорьяном» хозяевам «Луи II» придётся обойтись без травмированных Рубена Агилара и Брила Эмболо.
«Монако» ведёт борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. В 30 матчах Лиги 1 команда Клемана набрала 58 очков и на три зачётных балла отстаёт от «Марселя». Лидирует в чемпионате «ПСЖ», в активе которого 72 очка после 31 матча.
- 16 апреля 2023
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