«Факел» и «Ахмат» не выявили сильнейшего

Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором воронежский «Факел» принимал грозненский «Ахмат» на «Центральном стадионе профсоюзов». Итоговый счёт матча – 1:1.

На 15-й минуте игры Артём Тимофеев открыл счёт, воспользовавшись грубой ошибкой вратаря «Ахмата». В конце первой десятиминутки второго тайма хозяева восстановили равновесие при помощи стандартного положения. Сергей Божин головой отправил мяч в сетку после подачи Романа Акбашева со штрафного. На последних секундах матча игрок «Ахмата» попал в штангу, после чего Сергей Божин ещё раз спас «Факел» от верного гола, преградив путь мячу на линии ворот.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ахмат» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков в 23 матчах. «Факел» находится на 14-м месте, у команды 18 очков. В следующем туре чемпионата «Ахмат» сыграет дома с командой «Сочи», а «Факел» примет на своём поле «Оренбург».