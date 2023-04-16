Суперматч лидеров РПЛ! Сможет ли Карпин остановить «Зенит»? LIVE

Всем привет! 16 апреля завершается 23-й тур РПЛ. После пяти матчей, которые состоялись накануне, нас ждут ещё три встречи.
Откроют игровой день «Оренбург» и «Локомотив». Оренбуржцы дважды подряд сыграли вничью и точно захотят доказать свою мощь в родных стенах. А «Локо» после победной серии уступил «Зениту» и постарается реабилитироваться. Начало — в 14:00 мск.
Следом начнут играть «Факел» и «Ахмат». Грозненцы находятся выше в таблице и куда увереннее чувствуют себя в нынешнем сезоне, но важным фактором может стать место проведения матча. И «Факел», и «Ахмат» — домашние команды, и в этот раз небольшое преимущество будет на стороне Воронежа. Игра стартует в 16:30 мск.
А вечером нас ждёт матч лидеров РПЛ. «Ростов» по-прежнему занимает второе место и постарается остановить «Зенит», который уверенно несётся к очередному чемпионству. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
«Чемпионат» будет освещать все матчи дня. Не пропустите!
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