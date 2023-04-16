Видеообзор результативной ничьей «Факела» и «Ахмата» в матче РПЛ

Сегодня, 16 апреля, состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались воронежский «Факел» и грозненский «Ахмат». Команды играли на «Центральном стадионе профсоюзов» (Воронеж). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Шалимовым (Улан-Удэ). Финальный свисток зафиксировал результативную ничью со счётом 1:1.
На 15-й минуте игры Артём Тимофеев открыл счёт, воспользовавшись грубой ошибкой вратаря «Ахмата». В конце первой десятиминутки второго тайма хозяева восстановили равновесие при помощи стандартного положения. Сергей Божин головой отправил мяч в сетку после подачи Романа Акбашева со штрафного. На последних секундах матча игрок «Ахмата» Гамид Агаларов попал в штангу, после чего Сергей Божин ещё раз спас «Факел» от верного гола, преградив путь мячу на линии ворот.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ахмат» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков в 23 матчах. «Факел» находится на 14-м месте, у команды 18 очков. В следующем туре чемпионата «Ахмат» сыграет дома с командой «Сочи», а «Факел» примет на своём поле «Оренбург».
- 16 апреля 2023
-
20:40
-
20:36
-
20:31
-
20:27
-
20:25
-
20:23
-
20:22
-
20:16
-
20:06
-
19:59
-
19:49
-
19:49
-
19:36
-
19:18
-
19:12
-
19:06
-
19:05
-
18:46
-
18:42
-
18:40
-
18:38
-
18:34
-
18:32
-
18:26
-
18:22
-
18:09
-
18:08
-
17:55
-
17:51
-
17:51
-
17:48
-
17:39
-
17:35
-
17:35
-
17:30