Александр Головин помог «Монако» уверенно обыграть «Лорьян»

Сегодня, 16 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Франции, в котором «Монако» на своём поле принимал «Лорьян». Игра завершилась победой хозяев поля со счётом 3:1. Российский полузащитник Александр Головин принял активное участие во всех трёх результативных атаках своей команды и был заменён на 76-й минуте.
Счёт в матче на 14-й минуте открыл Крепен Дьятта, воспользовавшись нерасторопностью защитников после прострела Головина. На 28-й минуте уже сам Александр отличился, выйдя на ударную позицию после отличной передачи Виссама Бен-Йеддера. Во втором тайме третий гол провёл Кевин Фолланд, ассистировал ему всё тот же Бен-Йеддер, а мяч в зону доставил Головин.
За несколько минут до финального свистка Ибраима Коне точно исполнил пенальти и сократил отставание в счёте, но на большее «Лорьяну» не хватило времени.
«Монако» находится на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 61 очко в 31 матче. Столько же у «Марселя», идущего третьим, но у провансальцев на игру меньше. «Лорьян» занимает 10-е место с 45 очками.
- 16 апреля 2023
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