«Не могу сказать, что команда играла плохо». Тренер «Оренбурга» Личка — о матче с «Локо»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:4) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Понятно, что проиграли 1:4, можно быть злым, грустным. У меня такое впечатление: я не могу сказать, что команда играла плохо. Потому что то, как мы хотели играть, качество футбола — играть низом, быстро, искать мячи за спину соперника… Мы показали наш футбол, быстрый, на скорости. К сожалению, не знаю, из 25 ударов по воротам мы попали только три раза. Это значит, что у нас очень плохая реализация. Например, Марин мог спокойно сделать хет-трик. Воробьёв забил один гол, но были ещё две ситуации раньше, которые он мог решать.

«Локомотив» нам показал, как надо тоже уметь играть: один шанс — гол, второй шанс — гол. Это значит, что они нам показали, как реализовывать свои шансы — у них получилось хорошо. Мы сделали ошибку в конце тайма, когда они могли забить ещё четвёртый. У нас получилось чуть-чуть вернуться в игру — на 1:3. К сожалению, не забили второй гол, что бы вызвало нервозность у соперника. Соперник с опытом сыграл второй тайм, и получилось у них забить четвёртый гол», — сказал Личка на послематчевой пресс-конференции.