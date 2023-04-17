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Садио Мане хочет вернуться в «Ливерпуль»

Садио Мане хочет вернуться в «Ливерпуль»
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Нападающий «Баварии» Садио Мане хочет вернуться в «Ливерпуль», сообщает Football Insider.

По данным источника, форвард сказал друзьям, что скучает по «Ливерпулю» и очень хочет вернуться в АПЛ.

Ранее журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что «Бавария» сделает всё возможное, чтобы избавиться от Садио Мане летом. У главного тренера клуба Томаса Тухеля нет планов на Мане, поскольку он не вписывается в его систему.

Напомним, ранее у Мане случился конфликт с одноклубником Лероем Зане после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3). За это клуб дисквалифицировал сенегальца на один матч и оштрафовал на € 500 тыс.

В нынешнем сезоне Мане принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

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