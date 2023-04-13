В «Баварии» вспыхнул конфликт из-за проигрыша «Ман Сити». Мане ударил Зане!

«Бавария» проиграла «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Из-за поражения у некоторых игроков мюнхенского клуба сдали нервы. Так, например, Садио Мане ударил своего одноклубника Лероя Зане и разбил ему губу. Теперь сенегалец может покинуть клуб.

Мане устроил драку. Что теперь ему за это будет?

Ещё во время матча между двумя атакующими игроками «Баварии» началась ссора. На 83-й минуте Зане, владевший мячом, неправильно понял манёвры Мане и сделал неточный пас. Возникла бурная словесная перепалка, которую подтвердили многочисленные видео- и фотоматериалы. Конфликт игроков продолжился в раздевалке, в результате которого Садио нанёс удар по лицу своему партнёру. Для «Баварии» такое поведение футболиста является неприемлемым.

Садио Мане в матче с «Манчестер Сити» Фото: Michael Zemanek/Getty Images

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, руководство клуба намерено расстаться с Мане. Уход форварда должен стать показательным примером. Новый главный тренер Томас Тухель хочет на корню исключить возможное возникновение аналогичных ситуаций в дальнейшем. В команде, как сообщает в соцсетях Bayern & Germany, многие игроки критикуют Мане и считают, что он надолго не останется в клубе. Инсайдер Грач Хачатрян пишет, что в возвращении Садио заинтересован главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Возможно, этот поступок форварда ускорит процесс перехода Мане обратно.

Сегодня у «Баварии» была тренировка. На ней Мане должен был извиниться перед партнёрами за свой поступок. По информации Плеттенберга, в руководстве клуба сейчас рассматривают три основных варианта касаемо будущего сенегальца: штраф, временное отстранение и расставание. Несмотря на то что Мане признал свою вину, его всё равно отстранили от основы.

«Бавария» заявление по Садио Мане «Мане не сыграет с «Хоффенхаймом». 31-летний футболист не будет включён в состав «Баварии» на домашний матч в ближайшую субботу. Это связано с его неправомерным поведением после матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Садио также будет оштрафован».

Похоже, извинения сенегальца сыграли большую роль в его будущем в «Баварии». Как пишет Sky Sports, Мане и Зане извинились перед одноклубниками за произошедшее. Пропуск матча с «Хоффенхаймом» поможет форварду подготовиться к ответной встрече с «Ман Сити», которая состоится 19 апреля.