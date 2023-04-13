Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Садио Мане ударил Лероя Зане после матча «Манчестер Сити» — «Бавария» — 3:0 в Лиге чемпионов, подробности конфликта

В «Баварии» вспыхнул конфликт из-за проигрыша «Ман Сити». Мане ударил Зане!
Павел Прохоров
Садио Мане ударил Лероя Зане
Аудио-версия:
Комментарии
Карьера сенегальца в Германии окончена?

«Бавария» проиграла «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Из-за поражения у некоторых игроков мюнхенского клуба сдали нервы. Так, например, Садио Мане ударил своего одноклубника Лероя Зане и разбил ему губу. Теперь сенегалец может покинуть клуб.

Материалы по теме
«Сити» уничтожил «Баварию» в 1/4 финала ЛЧ! У Холанда — потрясающий рекорд!
«Сити» уничтожил «Баварию» в 1/4 финала ЛЧ! У Холанда — потрясающий рекорд!

Мане устроил драку. Что теперь ему за это будет?

Ещё во время матча между двумя атакующими игроками «Баварии» началась ссора. На 83-й минуте Зане, владевший мячом, неправильно понял манёвры Мане и сделал неточный пас. Возникла бурная словесная перепалка, которую подтвердили многочисленные видео- и фотоматериалы. Конфликт игроков продолжился в раздевалке, в результате которого Садио нанёс удар по лицу своему партнёру. Для «Баварии» такое поведение футболиста является неприемлемым.

Садио Мане в матче с «Манчестер Сити»

Садио Мане в матче с «Манчестер Сити»

Фото: Michael Zemanek/Getty Images

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, руководство клуба намерено расстаться с Мане. Уход форварда должен стать показательным примером. Новый главный тренер Томас Тухель хочет на корню исключить возможное возникновение аналогичных ситуаций в дальнейшем. В команде, как сообщает в соцсетях Bayern & Germany, многие игроки критикуют Мане и считают, что он надолго не останется в клубе. Инсайдер Грач Хачатрян пишет, что в возвращении Садио заинтересован главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Возможно, этот поступок форварда ускорит процесс перехода Мане обратно.

Сегодня у «Баварии» была тренировка. На ней Мане должен был извиниться перед партнёрами за свой поступок. По информации Плеттенберга, в руководстве клуба сейчас рассматривают три основных варианта касаемо будущего сенегальца: штраф, временное отстранение и расставание. Несмотря на то что Мане признал свою вину, его всё равно отстранили от основы.

«Бавария»
«Бавария»
заявление по Садио Мане

«Мане не сыграет с «Хоффенхаймом». 31-летний футболист не будет включён в состав «Баварии» на домашний матч в ближайшую субботу. Это связано с его неправомерным поведением после матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Садио также будет оштрафован».

Материалы по теме
Главный летний трансфер «Баварии» — провал. ЛЧ — последний шанс Мане спасти сезон
Главный летний трансфер «Баварии» — провал. ЛЧ — последний шанс Мане спасти сезон

Похоже, извинения сенегальца сыграли большую роль в его будущем в «Баварии». Как пишет Sky Sports, Мане и Зане извинились перед одноклубниками за произошедшее. Пропуск матча с «Хоффенхаймом» поможет форварду подготовиться к ответной встрече с «Ман Сити», которая состоится 19 апреля.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023