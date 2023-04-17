Иванов высказался о попадании Газинского в санкционный список Украины

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о том, что полузащитник Украины Юрий Газинский попал под санкции в Украине. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл новые санкции против россиян, в число которых вошли и ряд спортсменов, среди которых был Газинский.

«Я прочитал об этом и сам офигел. С Юрием это не обсуждали. Он получил травму, поэтому пока не говорили. Отрицательно относимся к этой новости. Не хочу об этом разговаривать. Это футболист, который играет в футбол. В честь чего против него вводят санкции? Не знают что ли, против кого еще санкции ввести?», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ Газинский принял участие в 14 матчах, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.