Иванов высказался о попадании Газинского в санкционный список Украины
Поделиться
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о том, что полузащитник Украины Юрий Газинский попал под санкции в Украине. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл новые санкции против россиян, в число которых вошли и ряд спортсменов, среди которых был Газинский.
«Я прочитал об этом и сам офигел. С Юрием это не обсуждали. Он получил травму, поэтому пока не говорили. Отрицательно относимся к этой новости. Не хочу об этом разговаривать. Это футболист, который играет в футбол. В честь чего против него вводят санкции? Не знают что ли, против кого еще санкции ввести?», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне РПЛ Газинский принял участие в 14 матчах, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
Комментарии
- 17 апреля 2023
-
04:19
-
03:46
-
03:15
-
03:03
-
03:00
-
02:31
-
02:21
-
02:20
-
02:07
-
01:56
-
01:47
-
01:44
-
01:27
-
00:53
-
00:52
-
00:50
-
00:38
-
00:33
-
00:31
-
00:30
-
00:14
-
00:14
-
00:02
-
00:01
- 16 апреля 2023
-
23:45
-
23:44
-
23:42
-
23:30
-
23:25
-
23:22
-
23:15
-
23:13
-
23:12
-
22:58
-
22:52
Партнерский контент