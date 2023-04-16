«Зенит» не дал «Ростову» вернуть чемпионскую интригу. Нулевая ничья — в пользу лидера РПЛ

Матч лидеров РПЛ не подарил голов. «Зенит» благодаря ничьей сохранил отрыв в девять очков от «Ростова».

«Зенит» сыграл в Ростове без травмированного Родригао – в центре обороны место бразильца занял Чистяков. С другой стороны, в основу наконец-то вернулся Барриос, который из-за повреждения пропустил фактически три тура (с «Локомотивом» он вышел на замену в самой концовке). Тренерский штаб чемпионов России продолжает ротацию форвардов: в стартовом составе опять появился Кассьерра, а не Сергеев.

В заявке «Ростова» снова не оказалось Уткина, хотя на неделе была информация о том, что полузащитник начал тренироваться после травмы. Про отсутствие Даниила вспомнилось уже на четвёртой минуте, когда хозяева заработали многообещающий штрафной. Подачи Уткина на Комличенко – всегда опасно. В том эпизоде ростовчане усилиями Миронова нанесли первый удар в створ, но для голкипера Кержакова это была простая работа. Вообще, судья Карасёв фиксировал далеко не все нарушения – давал играть. Пара пропущенных им фолов крепко рассердила Мостового в поле и Сергея Семака на скамейке. Но рефери можно поддержать. Если тренеры и футболисты просят арбитров не сбивать темп лишними свистками в спорных эпизодах, то должны принимать такие ситуации.

В прошлом туре «Зенит» пропустил глупейший гол при розыгрыше мяча от своих ворот после того, как Ренан подставил Вендела передачей под давление. В Ростове команда Семака сыграла по-другому. Раз за разом центральные защитники сине-бело-голубых вставали в розыгрыш, вытаскивая к штрафной форвардов хозяев, однако не мудрили – Кержаков выносил мяч вперёд. Так отрезался готовящийся прессинг соперника. Если бы «Зенит» лучше забирал подборы, то эффективнее использовал бы эти моменты. Но хотя бы не «привозили» у своих ворот: уже хорошо для лидера РПЛ.

В первом тайме «Зенит» ни нанёс ни одного удара в створ! «Ростов» – два. Но при этом гости должны были забивать как минимум трижды. Самой опасной фигурой в атаке у петербуржцев неожиданно стал… правый защитник Караваев. Он пробил в перекладину и упустил ещё два убойных момента. В дуэли игроков обороны сборной России Караваев переигрывал Сильянова – по крайней мере, в штрафных. А у левого защитника Дугласа Сантоса было больше всех передач под удар (три).

Как только «Ростов» переключался из высокой обороны на низкую и садился глубоко, у ворот Песьякова становилось горячо. Например, в начале второго тайма. Тогда-то Кассьерра и нанёс первый удар «Зенита» в створ – не самый простой мяч поймал Песьяков, который, кстати, тоже не рисковал при игре ногами после нескольких «привозов». А на 52-й минуте произошло что-то невероятное. Вендел не забил в таком моменте, какие игрок его класса решает в ста случаях из ста. В другой день Вендел реализовал бы его, даже если бы в перерыве нарушил режим, выпив чего-нибудь крепкого, но тут получилось не по-бразильски.

Ещё один интересный эпизод случился в первые полтайма после перерыва у ворот «Зенита». Редкая, курьёзная история. Щетинин влетал в штрафную соперника и получил по ногам от Дугласа Сантоса, а в это время в той же точке поля лежал второй мяч. Как поступать судье – назначать спорный мяч или пенальти? Лишнее давление с Карасёва сняло то, что бразилец сфолил всё же до штрафной. Повтор показал: ростовчанин начал падать, когда его ноги находились ещё перед линией. Хотя и максимально близко к ней. Курьёз этот и завершиться мог курьёзным голом, если бы отбитый Кержаковым мяч влетел в сетку рикошетом от Осипенко.

В целом игре первой и второй команд РПЛ, пожалуй, не хватало целостности. Она была какой-то сумбурной, с рваными отрезками. То «Ростов» из ничего создавал моменты, то «Зенит». Гости продолжали давить на фланг «плывшего» без поддержки Сильянова – Малком тоже простил ростовчан. С другой стороны, любителям тактических деталей наверняка будет что обсудить после матча. В частности, перестроения команды Валерия Карпина без мяча, движение Глебова, превращавшегося по эпизодам в третьего центрального защитника. Счёт 0:0 едва ли отражает картину этой встречи – на гол наиграли и «Зенит», и «Ростов». Но нулевая ничья наверняка устроит обоих, исходя из турнирного положения.