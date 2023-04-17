Мартин Эдегор: мы остаёмся на вершине АПЛ, и всё в наших руках

Полузащитник и капитан «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал ничью команды в матче с «Вест Хэмом» (2:2) в 31-м туре АПЛ.

«Многое произошло так, как и на прошлой неделе в матче с «Ливерпулем», но затем мы остановились и позволили «Вест Хэму» сыграть на своих лучших качествах. Мы дали им ту игру, в которую они хотели играть, мы дали им надежду, и это на нашей совести. Теперь мы должны смотреть только вперёд.

Мы должны помнить, что остаёмся на вершине АПЛ и всё в наших руках. Нужно сохранять тот же настрой и тот же менталитет, чтобы быть уверенными, что выиграем следующий матч», — приводит слова Эдегора BBC.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 74 очка после 31 матча. На втором месте находится «Манчестер Сити» — 70 очков с игрой в запасе.

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