Кристиан Эриксен: в «МЮ» сейчас совсем другая атмосфера, нежели в начале сезона

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен рассказал, как поменял травмированного Марселя Забитцера в стартовом составе на вчерашний матч АПЛ с «Ноттингем Форест» (2:0).
«У меня было не очень много времени на подготовку. Я получил новость, что Марсель Забитцер травмирован. Мне сказали быть готовым. Некоторое время я был вне игры, поэтому мне нужно было подготовиться.
Я легко влился в матч, учитывая то, как мы играли. Команда произвела на меня впечатление, она сохранила интенсивность и уровень. Если сравнить с тем, как мы начинали сезон, то сейчас в клубе совсем другая атмосфера.
Впереди ещё много игр, но мы хотим выложиться по максимуму. Мы хотим отомстить «Севилье» и выйти в полуфинал Лиги Европы», — приводит слова Эриксена BBC.
Тренеры АПЛ, которых уволили в сезоне-2022/2023
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