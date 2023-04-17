Кристиан Эриксен: в «МЮ» сейчас совсем другая атмосфера, нежели в начале сезона

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен рассказал, как поменял травмированного Марселя Забитцера в стартовом составе на вчерашний матч АПЛ с «Ноттингем Форест» (2:0).

«У меня было не очень много времени на подготовку. Я получил новость, что Марсель Забитцер травмирован. Мне сказали быть готовым. Некоторое время я был вне игры, поэтому мне нужно было подготовиться.

Я легко влился в матч, учитывая то, как мы играли. Команда произвела на меня впечатление, она сохранила интенсивность и уровень. Если сравнить с тем, как мы начинали сезон, то сейчас в клубе совсем другая атмосфера.

Впереди ещё много игр, но мы хотим выложиться по максимуму. Мы хотим отомстить «Севилье» и выйти в полуфинал Лиги Европы», — приводит слова Эриксена BBC.

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