Леонид Слуцкий считает, что интрига в РПЛ окончательно ушла после матча «Ростов» — «Зенит»
Поделиться
Бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал исход матча между «Ростовом» и «Зенитом» (0:0) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Говорил, что этот матч — последняя гастроль интриги в чемпионате? Так и было. «Зенит» стратегически играл на 0:0, они ушли от короткого розыгрыша, «Ростов» был готов прессинговать. Думаю, Сергея Семака стратегически устраивал ничейный счёт, хотя «Зенит» был ближе к победе. Девять очков сохранились — неотыгрываемое расстояние в семи турах», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
«Зенит» с 55 очками занимает в турнирной таблице первое место. На второй строчке расположился «Ростов» (46), в тройку входит и «Спартак» (45).
Комментарии
- 17 апреля 2023
-
10:25
-
10:24
-
10:14
-
10:09
-
10:02
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:42
-
09:38
-
09:21
-
09:20
-
09:15
-
09:07
-
09:00
-
09:00
-
08:46
-
08:30
-
08:19
-
08:10
-
07:57
-
07:51
-
07:47
-
07:30
-
07:15
-
07:00
-
06:45
-
06:43
-
06:28
-
06:22
-
06:10
-
05:57
-
05:46
-
05:45
-
05:40
Партнерский контент