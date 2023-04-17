Леонид Слуцкий считает, что интрига в РПЛ окончательно ушла после матча «Ростов» — «Зенит»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал исход матча между «Ростовом» и «Зенитом» (0:0) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Говорил, что этот матч — последняя гастроль интриги в чемпионате? Так и было. «Зенит» стратегически играл на 0:0, они ушли от короткого розыгрыша, «Ростов» был готов прессинговать. Думаю, Сергея Семака стратегически устраивал ничейный счёт, хотя «Зенит» был ближе к победе. Девять очков сохранились — неотыгрываемое расстояние в семи турах», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

«Зенит» с 55 очками занимает в турнирной таблице первое место. На второй строчке расположился «Ростов» (46), в тройку входит и «Спартак» (45).