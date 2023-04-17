Журналист Браун: если Мудрик стоит € 100 млн, то Сака должен быть в два раза дороже

Британский журналист Пол Браун сравнил украинского полузащитника лондонского «Челси» Михаила Мудрика с футболистом «Арсенала» Букайо Сакой, заявив, что англичанин должен стоить в два раза дороже, чем украинец.
«Мне пришло в голову, что если «Челси» заплатил за Мудрика £ 90 млн (около € 100 млн. — Прим. «Чемпионата»), то Букайо Сака должен стоить в два раза дороже. Потенциал Саки, вероятно, ещё выше, так что необходимо заплатить «Арсеналу» огромную цену, если вы хотите приобрести его», — приводит слова Брауна Give me Sport.
В 11 матчах за «Челси» Мудрик отметился двумя результативными передачами. Сака сыграл за «Арсенал» 41 матч, в которых отметился 13 забитыми мячами и 10 результативными передачами.
Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси»
- 17 апреля 2023
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