Бородюк: «Торпедо», «Факел», «Пари НН» и «Химки» поборются между собой за прописку в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал поражение автозаводцев в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2). Также специалист назвал команды, между которыми, по его мнению, развернётся борьба за сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2022/2023.

«Матч получился непредсказуемым, валидольным и для команд, и для болельщиков. В первом тайме «Спартак» имел большое преимущество, когда команды были в равных составах. Были моменты у игроков «Спартака», они их не использовали. Значит, это говорит об их индивидуальных качествах. Игроки «Торпедо» очень старались, боролись. Было видно огромное желание и то, что у команды есть характер. Я думаю, что «Торпедо» будет до конца биться для того, чтобы остаться в РПЛ. Некоторые руководители «Торпедо» после победы над «Факелом», видимо, находились в эйфории, как и футболисты. Очень много было интервью. Когда выигрываешь, то обычно говорят: «Мы готовимся и настраиваемся к следующему матчу» — это звучит более профессионально.

Нравится ли мне игра «Торпедо» при новом тренере? Нравится или не нравится — это уже другой вопрос. Сейчас нужно играть на результат. Думаю, что эти четыре команды, которые находятся в нижней части турнирной таблицы, разыграют, кто вылетит напрямую, а кто будет в стыках. «Торпедо», «Факел», «Пари НН», «Химки» — между этими командами будет борьба», — приводит слова Бородюка «РБ Спорт».