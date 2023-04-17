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Кухарчук: «Спартак» — классная команда, но с «Торпедо» у них не было лёгкой прогулки

Кухарчук: «Спартак» — классная команда, но с «Торпедо» у них не было лёгкой прогулки
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Футболист «Торпедо» Илья Кухарчук оценил уровень московского «Спартака», который обыграл автозаводцев в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:1. По мнению Кухарчука, «Торпедо» имело шансы переломить ход игры со «Спартаком», но команде не хватило везения.

«Спартак» — классная команда, которая демонстрирует это на протяжении многих лет. Но мы против «Спартака» показали хороший футбол, у них не было лёгкой прогулки. «Торпедо» могло переломить ход встречи, но не повезло», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

«Спартак» в 23 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 45 очков и занимает в турнирной таблице третье место. Выше красно-белых — «Ростов» (46) и «Зенит» (55). «Торпедо» (13) — на 16-м месте.

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