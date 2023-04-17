Президент «Барселоны»: Негрейра не мог влиять на наши матчи, бывшие судьи подтвердили это
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о взаимоотношениях команды с бывшим руководителем судейского комитета Испании Хосе Марией Энрикесом Негрейрой.
«Это правда, что выплаты Негрейре были увеличены в 2010 году. Но в тот момент было больше матчей и турниров, поэтому требовалось больше скаутских отчётов. Эти отчёты всё ещё есть у нас. Негрейра не мог влиять на наши матчи, у него даже не было возможности выбирать судей. Многие бывшие судьи подтвердили это. Когда говорят о том, что Энрикес Негрейра получал эти деньги, то это неправда. Деньги получал его сын», — приводит слова Лапорты Marca.
Видеообзор. «Хетафе» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 29-й тур:
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