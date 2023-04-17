Булыкин: «Локо» обезопасил себя от вылета из РПЛ — теперь можно подумать о будущем команды

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о турнирном положении московской команды.

«Локомотив» — молодцы. Команда набрала очень хороший ход. Хорошо, что поражение от «Зенита» никак не сказалось на «Локо». С первых же минут в Оренбурге команда демонстрировала достойную игру.

Команда Галактионова уже обезопасила себя от вылета и даже от стыковых матчей. Теперь можно думать, как подняться выше в турнирной таблице. Как и стоит задуматься о будущем команды — в том числе обсудить новые контракты ключевых футболистов», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

«Локомотив» набрал 28 очков и занимает в турнирной таблице 10-е место. В следующем туре команда сыграет с ЦСКА.