Булыкин: «Локо» обезопасил себя от вылета из РПЛ — теперь можно подумать о будущем команды
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о турнирном положении московской команды.
«Локомотив» — молодцы. Команда набрала очень хороший ход. Хорошо, что поражение от «Зенита» никак не сказалось на «Локо». С первых же минут в Оренбурге команда демонстрировала достойную игру.
Команда Галактионова уже обезопасила себя от вылета и даже от стыковых матчей. Теперь можно думать, как подняться выше в турнирной таблице. Как и стоит задуматься о будущем команды — в том числе обсудить новые контракты ключевых футболистов», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
«Локомотив» набрал 28 очков и занимает в турнирной таблице 10-е место. В следующем туре команда сыграет с ЦСКА.
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