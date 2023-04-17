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Головин — самый дорогой российский футболист по версии Transfermarkt, Миранчук — вне топ-3

Головин — самый дорогой российский футболист по версии Transfermarkt, Миранчук — вне топ-3
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Интернет-портал Transfermarkt представил десятку самых дорогих российских футболистов.

Самым дорогим игроком стал полузащитник «Монако» Александр Головин, чья рыночная стоимость оценивается в € 25 млн. Второе и третье места в списке самых дорогих российских футболистов разделили игрок московского «Динамо» Арсен Захарян и вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Transfermarkt оценивает их в € 15 млн.

Полностью топ-10 самых дорогих российских футболистов выглядит следующим образом:

  1. Александр Головин («Монако», € 25 млн).
  2. Арсен Захарян («Динамо», € 15 млн).
  3. Матвей Сафонов («Краснодар», € 15 млн).
  4. Алексей Миранчук («Торино», € 12 млн).
  5. Фёдор Чалов (ЦСКА, € 10 млн).
  6. Далер Кузяев («Зенит», € 10 млн).
  7. Александр Соболев («Спартак», € 9 млн).
  8. Дмитрий Баринов («Локомотив», € 8 млн).
  9. Даниил Фомин («Динамо», € 8 млн).
  10. Георгий Джикия («Спартак», € 8 млн).
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