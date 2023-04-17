Головин — самый дорогой российский футболист по версии Transfermarkt, Миранчук — вне топ-3

Интернет-портал Transfermarkt представил десятку самых дорогих российских футболистов.

Самым дорогим игроком стал полузащитник «Монако» Александр Головин, чья рыночная стоимость оценивается в € 25 млн. Второе и третье места в списке самых дорогих российских футболистов разделили игрок московского «Динамо» Арсен Захарян и вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Transfermarkt оценивает их в € 15 млн.

Полностью топ-10 самых дорогих российских футболистов выглядит следующим образом:

Александр Головин («Монако», € 25 млн). Арсен Захарян («Динамо», € 15 млн). Матвей Сафонов («Краснодар», € 15 млн). Алексей Миранчук («Торино», € 12 млн). Фёдор Чалов (ЦСКА, € 10 млн). Далер Кузяев («Зенит», € 10 млн). Александр Соболев («Спартак», € 9 млн). Дмитрий Баринов («Локомотив», € 8 млн). Даниил Фомин («Динамо», € 8 млн). Георгий Джикия («Спартак», € 8 млн).