Кузьмичёв: обидно, что «Локомотив» отказался от бесплатного перехода Захаряна из «Динамо»

Бывший глава академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв рассказал, что в клуб мог перейти полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян, однако переход футболиста на правах свободного агента сорвался из-за позиции руководства железнодорожников.
«Когда у Арсена Захаряна заканчивался контракт с «Динамо» и его агенты могли вести переговоры, у меня был разговор по поводу Арсена. Если бы те условия, которые попросили ребята, устроили клуб, возможно, Захарян играл бы сейчас в «Локомотиве». Но клуб отказал в этом трансфере. Потом прошло какое-то время и Арсен договорился с «Динамо» о продлении. Вот это, конечно, обидно.
По условиям самого Арсена вообще никаких вопросов не возникало. Абсолютно адекватные. Но раз трансфер был бесплатным, речь шла о компенсации. Подъёмные и агентские были довольно большие для игрока его возраста. Но, опять же, мы говорим о том, что трансфер являлся фактически бесплатным, поэтому такие подъёмные и агентские — это нормально», — приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».
- 17 апреля 2023
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