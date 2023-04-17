Кузьмичёв — о Салиховой: что такое хорошо, что такое плохо, она точно понимает

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв рассказал о своём отношении к супруге экс-владельца красно-белых Леонида Федуна Зареме Салиховой.
«Я встречался с ней два раза, но общение было продолжительным. По футбольным вопросам, по качествам игроков. Трудно её сравнивать с кем-то. Может, Зарема не досконально знает какие-то нюансы, но общую картину — что такое хорошо, что такое плохо — она точно понимает.
Она не стеснялась что-то спрашивать, если ей было непонятно. Больше чем уверен, что по многим вопросам она консультировалась, брала информацию, анализировала её, а потом складывала своё мнение.
Запомнилось, что в общении от неё не было никакого высокомерия, абсолютно нормально говорили. Честно говоря, для меня какие-то вещи, которые потом в перепалках в СМИ появлялись, были удивлением. Они создавали негативный образ для неё.
Я сравнивал личное общение и то, что выходило в СМИ, и казалось, будто это два разных человека и эту пикировку кто-то ведёт за неё. Потому что при личном общении ничего такого не увидел. Не знаю, может, мы мало общались?» — приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».
- 17 апреля 2023
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