Ещенко: горд, что меня позвали выступить в ретроматче «Победа», — это будет великолепно!

Бывший защитник московских клубов («Спартака» и «Динамо») Андрей Ещенко поделился ожиданиями от предстоящего ретроматча «Победа».

«Горд, что меня позвали выступить в таком матче. Очень рад, что снова сыграю за «Спартак», так ещё и в таком большом матче со многими спартаковскими легендами. Один матч мы уже провели вместе, теперь предстоит второй. Играть с Тихоновым, Титовым и Павлюченко — одно удовольствие. Тем более матч будет проведён в преддверии праздника. С нетерпением ждём — это будет великолепно!» — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Российский футбольный союз проведёт ретроматч «Победа» в понедельник, 1 мая. Звёзды отечественного футбола сыграют в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Игра пройдёт по мотивам легендарной встречи сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» 1943 года. Матч на поле стадиона «Волгоград Арена» начнётся в 20:00 мск.