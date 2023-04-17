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Романо: Дембеле будет доступен летом за € 50 млн

Романо: Дембеле будет доступен летом за € 50 млн
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Срок действия контракта вингера Усмана Дембеле с «Барселоной» истекает в июне 2024 года. Соглашение игрока с клубом включает в себя пункт о сумме отступных, которая начинает действовать уже этим летом и составляет € 50 млн, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Официальные переговоры между «Барселоной» и представителями Дембеле по новому контракту ещё не начались, но обе стороны уверены, что у них получится договориться. В скором времени планируется первая стадия переговоров.

Главный тренер каталонцев Хави хочет, чтобы игрок остался. Сам Дембеле счастлив в «Барсе» и не желает её покидать.

По информации источника, французский вингер – один из немногих игроков, которых «Барселона» считает «неприкосновенными» в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Дембеле провёл за «Барселону» 28 матчей во всех турнирах, в которых сумел отметиться восемью голами и семью результативными передачами.

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