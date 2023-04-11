Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» приостановила продление контракта с Дембеле из-за финансовых проблем

«Барселона» приостановила продление контракта с Дембеле из-за финансовых проблем
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» поставила на паузу переговоры о продлении контракта с французским нападающим Усманом Дембеле.

Как сообщает Sport, причиной стало затруднительное финансовое положение каталонского клуба и потолок зарплат в испанской лиге. Текущий контракт Дембеле с каталонским клубом рассчитан до лета 2024 года. Руководство сине-гранатовых хочет его продлить, сам игрок тоже планирует остаться в команде. В прошлом году он уже отказался от повышения зарплаты и, вероятно, будет настаивать на большем количестве денег в новом соглашении.

Кроме того, 25-летний нападающий выбыл на два месяца из-за травмы подколенного сухожилия. И хотя Хави рассчитывает на него, руководство клуба хочет посмотреть на его форму после возвращения.

В сезоне-2022/23 Дембеле принял участие в 28 матчах, забил 8 голов и отдал 7 результативных передча. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в € 60 млн.

Материалы по теме
«Барса» определилась с кандидатами на усиление атаки. Кто ещё, если не Месси?
«Барса» определилась с кандидатами на усиление атаки. Кто ещё, если не Месси?

Лионель Месси прилетел в Барселону:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023