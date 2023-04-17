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Андрей Талалаев поздравил Валерия Карпина с Пасхой

Андрей Талалаев поздравил Валерия Карпина с Пасхой
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Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев, поздравляя православных с праздником Пасхи в соцсетях, отдельно упомянул в своём посте наставника «Ростова» Валерия Карпина.

Фото: Из личного архива

«Вчера начался Светлый праздник Пасхи! Желаю, чтобы Пасха принесла вам теплоту и радость в сердце. Всем здоровья, мира, благополучия и добра! С праздником. P. S. И Валере тоже», – написал Талалаев.

Напомним, ранее в публичном пространстве разгорелась словесная баталия двух мужчин. Талалаев, комментируя удаление в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (0:0) за брошенную на поле бутылку, сказал: «Мы не растим Комличенко, говорим правду в лицо». Карпин в ответ предложил Талалаеву «говорить о своих игроках и рот не открывать».

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