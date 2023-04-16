«Пускай говорит о своих игроках и рот не открывает». Карпин ответил Талалаеву

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слова наставника «Химок» Андрея Талалаева, который ранее задел игрока ростовской команды Николая Комличенко.

«Фраза по поводу растить Комличенко? Могу сказать Талалаеву, чтобы смотрел за своими игроками, растил своих игроков. Пускай говорит о своих игроках и рот не открывает», – цитирует Карпина «РБ Спорт».

Напомним, Талалаев, получивший красную карточку в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:0) за брошенную на поле бутылку, помимо прочего, сказал следующее: «Арбитр подошёл и спросил, а мы не растим Комличенко, говорим правду в лицо».

Сегодня, 16 апреля, «Ростов» на своём поле поделил очки с «Зенитом» (0:0) в матче 23-го тура.