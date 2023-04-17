Алексей Игонин — о «Зените»: ещё до начала РПЛ было понятно, кто станет чемпионом

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился впечатлениями от матча команды с «Ростовом» в 23-м туре чемпионата России (0:0).

«Матч с «Ростовом» получился интересным. Просматривалась тактика, да и эмоции были с первых минут. Учитывая, что у «Зенита» мало эмоциональных матчей, когда необходимо включаться и настраиваться, то тут была именно такая игра. Соперник был вполне амбициозным, учитывая и фигуру тренера.

Ещё до начала РПЛ было понятно, кто станет чемпионом. У меня сомнений и вопросов не было. Но «Зенит» пытается найти интригу в определённых матчах и ситуациях: «Ростов» на втором месте, в «Локомотиве» играет Дзюба, противостояние со «Спартаком», в матче с «Динамо» тоже придумаем интригу. Тем самым эти матчи интересны. Но если говорить именно про чемпионство, то всё давно понятно», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.