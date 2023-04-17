Кузьмичёв: единственный, кто может посоперничать с академией «Барселоны», это «Краснодар»

Экс-глава академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв рассказал о европейском подходе в воспитании футболистов.

«Бросилось в глаза, что у них воспитание личности, индивидуальных качеств игрока на первом месте. Там тренер никогда не будет ругать за результат на табло. Как только он попытается играть на результат и это отразится на философии и качестве подготовки игроков, его просто уволят. До определённого возраста в «Барселоне» вообще играют только фестивали и товарищеские турниры. Понятно, что никто не занимается футболом, чтобы проигрывать. Но каждая команда в академии знает, за счёт чего они должны побеждать. Тренер в первую очередь смотрит на то, как ребята усвоили материал из тренировочного процесса. То, над чем они работали в недельном цикле. В академии «Барселоны» все понимают, что попасть в основную команду воспитаннику будет архисложно. Но спрос (из других клубов) на игроков академии всё равно велик, потому что оттуда выходят квалифицированные кадры. Этого там и добиваются.

В техническом плане академию «Барсы» с тем, что есть в России, даже сравнивать нельзя. Единственный, кто по каким-то техническим возможностям может посоперничать с «Барселоной», – это «Краснодар». Галицкий, конечно, построил такую академию, что в Европе ещё поискать надо. «Краснодар» точно не уступает, а даже превосходит в этом плане многие европейские академии.

А так, какого вопроса ни коснись, всё на порядок выше, чем у нас. Качество полей тех же — если искусственное, то самого последнего поколения. Как только выходит что-то новое, сразу же следует замена. У «Барселоны» четыре натуральных поля, четыре искусственных. Даже с учётом благоприятного климата количество команд такое, что натуральные поля не выдерживают нагрузки. Экипировка, мячи, компьютерные залы, где проходят методические занятия. Уникальные тренажеры (FootBot, например). Кстати, знаю, что Галицкий поставил такие же. Даже интернат – он вроде простенький, но настолько удобный. Очень умно спроектировано пространство: есть отдельные комнаты для уроков, настольных игр, игры в футбол, баскетбол и ручной мяч.

Еще одна деталь, которая поразила. Для маленьких возрастов академия «Барселоны» организовывает за свой счёт такси, которые привозят детей на тренировку. Набирают по два-три человека и привозят. Потом ждут их и отвозят обратно. В клубе думают даже о том, как помочь родителям, чтобы они не тратили время на переезды, если живут далеко от академии. Во всём чувствуется внимание, в любом вопросе», – приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».