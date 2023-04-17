Шупо-Мотинг вернулся в общую группу. Выход в старте на игру с «Сити» под вопросом

Форвард «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг может сыграть за свою команду в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», сообщает Kicker.
По информации источника, форвард приступил к тренировкам в общей группе с сегодняшнего дня. Он пропустил последние три матча мюнхенцев из-за проблем с коленом.
При этом возможность выхода нападающего на игру с «Сити» в Лиге чемпионов в стартовом составе остаётся под вопросом.
Против «горожан» может сыграть 17-летний Матис Тель, чьё выступление в матче 28-го тура с «Хоффенхаймом» (1:1), который состоялся в субботу, 15 апреля, многие эксперты сочли многообещающим.
Шупо-Мотинг в текущем сезоне забил 10 голов в 18 матчах чемпионата Германии.
«Бавария» примет «Ман Сити» на «Альянц Арене» в среду, 19 апреля. Начало игры — в 22:00 мск. Первая четвертьфинальная игра завершилась со счётом 3:0 в пользу англичан.
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