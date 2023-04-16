Тухель: Мане сыграет против «Сити» в ответном матче
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель сообщил, что форвард Садио Мане сможет сыграть в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов c «Манчестер Сити» после отбытия внутренней дисквалификации.
«Садио показал правильную реакцию на инцидент и извинился. Завтра он будет тренироваться с нами в обычном режиме, а в среду будет в составе против «Манчестер Сити», — приводит слова Тухеля журналист Патрик Штрассер в своём «твиттере».
Нападающий сборной Сенегала не принимал участия в матче «Баварии» с «Хоффенхаймом» (1:1) в субботу, 15 апреля, поскольку клуб наказал игрока внутренней дисквалификацией.
В первом матче «Бавария» проиграла «Сити» на стадионе «Этихад» со счётом 0:3. Ответная игра состоится в среду, 19 апреля, в 22:00 мск.
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