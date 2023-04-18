Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас вышел на поле впервые за шесть месяцев
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Колумбийский форвард «Ливерпуля» Луис Диас принял участие в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Лидсом» (6:1).
Игрок вышел на поле на 81-й минуте, заменив Коди Гакпо при счёте 5:1 в пользу мерсисайдцев. Диас сыграл за «Ливерпуль» впервые с октября 2022 года. Он пропустил шесть месяцев из-за травмы колена. Предыдущей игрой Луиса был матч с «Арсеналом» (2:3) в 10-м туре английской Премьер-лиги. Всего в нынешнем сезоне Диас принял участие в 13 матчах «Ливерпуля» во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.
«Ливерпуль» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. В следующем матче лиги мерсисайдцам предстоит сыграть с «Ноттингемом».
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