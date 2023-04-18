Озил начнёт политическую карьеру в Турции, он избирается от партии президента Эрдогана
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Бывший игрок лондонского «Арсенала» и мадридского «Реала» Месут Озил решил начать политическую карьеру в Турции.
Как сообщает Turkiyenewspaper, Озил решил стать кандидатом в депутаты парламента Турции. Месут станет кандидатом от правящей партии, лидером которой является действующий президент страны Реджеп Эрдоган.
Экс-футболист на протяжении карьеры выступал за «Шальке», «Вердер», «Реал», «Арсенал», «Фенерахче». Его последним клубом был турецкий «Истанбул Башакшехир». Озил взял золотые медали чемпионата мира 2014 года в составе сборной Германии. С «Реалом» Месут выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а с «Арсеналом» по три Кубка и Суперкубка Англии. Озил завершил карьеру в возрасте 34 лет.
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