Экс-гендиректор «Спартака»: какой-то странный человек занимается селекцией команды

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак раскритиковал работе команда на трансферном рынке.

«Ещё хотел сказать по селекционной работе. Слышал, что в «Спартаке» есть какой-то спортивный директор. Какой-то странный человек, который занимается спартаковской селекцией. Насколько я знаю российский рынок, в «Локомотиве» рядом с Пиняевым играет спартаковец Глушенков. Почему «Спартак» их не забрал? В «Спартаке» есть кто-то лучше на этих позициях? Я не вижу. Пиняев и Глушенков разукрасили игру «Локомотива». На рынке все же давно о них знают. «Спартак» взял Зиньковского. А почему этих двух не пригласили? Вот вам троица, которая закрывает края и середину. И в это время «Спартак» взял иностранцев в непростое время. Почему мы должны их покупать, когда у нас есть свои ребята?

Договориться можно со всеми. Думаю, что людей, которые вели этих футболистов, «Спартак» всегда был приоритетным. Но по какой-то причине они оказались в «Локомотиве», – приводит слова Первака «РБ Спорт».

После 23 туров «Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 45 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на десять очков.