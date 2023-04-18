«Вокруг стадиона непомерный бардак». Бывший гендир «Спартака» — о периоде после Федуна

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался о времени в московском клубе, которое прошло после ухода Леонида Федуна.
«Я не могу сказать, что стало лучше или хуже. По игре вроде бы наметились какие-то интересные концепции нового тренерского штаба. Хотя он не новый. Скоро будет год. А если говорить по хозяйственной деятельности… Меня всегда удивляет, что «Спартак» построил такой прекрасный стадион, а вокруг него непомерный бардак. Вообще непонятно, что творится. Один раз заезжаешь так, другой раз – по-другому, третий раз – по третьему. Какая-то там вечная неустроенность», — приводит слова Первака «РБ Спорт».
Федун был владельцем контрольного пакета акций «Спартака» с 2004 года. Летом 2022 года функционер принял решение о продаже 100 процентов акций московского клуба компании «Лукойл». После ухода Федуна «Спартак» занимает третье место в РПЛ с 45 набранными очками после 23 матчей.
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