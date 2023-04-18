Спаллетти — об игре с «Миланом»: буду доволен, только если «Наполи» пройдёт дальше

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал о готовности своей команды к предстоящему ответному матчу четвертьфинала Лиги чемпионов с «Миланом», который состоится сегодня, 18 апреля.

«Я буду удовлетворён, только если мы выйдем в следующий раунд. Любое хорошее выступление будет слабым утешением. Нам нужно играть так, как мы это делали в первом матче, когда уступили с небольшой разницей. Без особых угрызений совести. Это то, чего я ожидаю и во второй игре.

Нам нужно играть качественно, интенсивно, искать свободные пространства, пользоваться ими, создавать моменты. Мы команда, которой нужно играть в футбол, у нас нет так много людей, которые могут самолично изменить игру, мы больше сосредоточены на работе в команде.

Дополнительное время и серия пенальти? Мы стараемся подготовиться ко всему. Сейчас у нас нет нескольких игроков. Мы отрабатывали пенальти. На мой взгляд, в серии лучше быть первыми, потому что тот, кто бьёт вторым, может вообще не пробить пенальти», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Первый матч выиграл «Милан» 1:0.

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