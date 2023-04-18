Евгения Медведева поздравила «Динамо» со столетием

Российская фигуристка и болельщица московского «Динамо» Евгения Медведева поздравила футбольный клуб со столетием, выразив уверенность, что нынешний состав команды способен вписать новую страницу в историю бело-голубых и добиться больших успехов.
«В этот праздничный день я хочу поздравить прекрасный футбольный клуб «Динамо» со столетним юбилеем! Это важная дата, которая говорит о том, что у «Динамо» богатая и славная история. И я уверена, что нынешняя команда способна вписать в неё новую страницу и добиться больших успехов. Побывав на сборах «Динамо», я прочувствовала действительно дружескую, тёплую атмосферу, подружилась со многими ребятами и теперь переживаю за них ещё сильнее.
Ребятам хочу пожелать продуктивности и работоспособности на поле, чтобы они получали удовольствие от игры и радовали зрителей. А болельщиков призываю всегда быть рядом с командой и поддерживать её на прекрасном стадионе в Петровском парке. С праздником, динамовцы!» — приводит слова Медведевой официальный сайт «Динамо».
- 18 апреля 2023
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