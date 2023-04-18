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«Передаю всем причастным к «Динамо» тёплые объятия!» Данни поздравил клуб со столетием

«Передаю всем причастным к «Динамо» тёплые объятия!» Данни поздравил клуб со столетием
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Бывший нападающий «Динамо» Мигел Данни поздравил московский клуб со столетием.

«Поздравляю «Динамо» со столетием! Хочу пожелать успехов клубу. Передаю всем причастным к «Динамо» тёплые объятия!» — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Португалец выступал за «Динамо» с 2005 по 2008 год. Затем москвичи продали футболиста в «Зенит» за € 30 млн — рекордная сумма трансфера внутри Российской Премьер-Лиги по сей день. За «Динамо» Данни отметился 20 голами и 28 результативными передачами в 113 матчах.

«Динамо» в 23 матчах Российской Премьер-Лиги набрало 39 очков и занимает в турнирной таблице пятое место, отставая от идущего четвёртым ЦСКА на пять очков. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Зенитом».

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