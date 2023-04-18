Батчи: мне нравится работать с Ивичем, команда постепенно принимает его требования и идеи
Поделиться
Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи высказался о работе под руководством главного тренера команды Владимира Ивича.
«Мне нравится работать с мистером Ивичем, команда постепенно принимает его требования и идеи. Он действительно жёсток, когда этого требует ситуация. Тренер не может быть всегда мягок с игроками, особенно на таком высоком уровне. Ивич меняет наш подход к игре. Мы выигрываем, и это хорошо», — приводит слова Батчи «РБ Спорт».
Владимир Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. Под его руководством краснодарский клуб провёл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге, одержал четыре победы, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. «Краснодар» занимает шестое место в таблице РПЛ, заработав 38 очков в 23 матчах.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 апреля 2023
-
18:35
-
18:20
-
18:08
-
17:58
-
17:51
-
17:45
-
17:38
-
17:31
-
17:29
-
17:20
-
17:19
-
16:55
-
16:45
-
16:26
-
16:25
-
16:22
-
16:11
-
16:00
-
15:58
-
15:53
-
15:38
-
15:31
-
15:25
-
15:16
-
15:15
-
15:11
-
15:10
-
15:01
-
14:54
-
14:50
-
14:40
-
14:27
-
14:15
-
14:11
-
14:07
Партнерский контент