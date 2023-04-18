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Батчи: мне нравится работать с Ивичем, команда постепенно принимает его требования и идеи

Батчи: мне нравится работать с Ивичем, команда постепенно принимает его требования и идеи
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Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи высказался о работе под руководством главного тренера команды Владимира Ивича.

«Мне нравится работать с мистером Ивичем, команда постепенно принимает его требования и идеи. Он действительно жёсток, когда этого требует ситуация. Тренер не может быть всегда мягок с игроками, особенно на таком высоком уровне. Ивич меняет наш подход к игре. Мы выигрываем, и это хорошо», — приводит слова Батчи «РБ Спорт».

Владимир Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. Под его руководством краснодарский клуб провёл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге, одержал четыре победы, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. «Краснодар» занимает шестое место в таблице РПЛ, заработав 38 очков в 23 матчах.

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