Игрок из чемпионата Норвегии остановил атаку, увидев, что соперник потянул мышцу

Необычный случай фэйр-плей произошёл в Высшей лиге чемпионата Норвегии.

Во время матча «Одд» — «Бранн» (2:0) нападающий гостей Борд Финне получил мяч во время атаки. В этот момент защитник «Одда» потянул мышцу ноги и проиграл забег сопернику. Финне имел возможность выйти один на один с вратарём, но предпочёл остановить игру и выбить мяч в аут. Эпизод произошёл при счёте 0:0.

«Бранн» набрал три очка в первых двух турах чемпионата Норвегии. У «Одда» четыре очка и второе место в таблице. На первой строчке располагается «Будё-Глимт», победивший в первых двух турах (2:0 с «Сарпсборгом» и 4:0 со «Стабеком»).

Действующим чемпионом Норвегии является «Мольде». В 2022 году команда набрала 78 очков в 30 матчах.