«Наполи» — «Милан»: Жиру не забил пенальти

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В эти минуты проходит матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Наполи» и «Милан». Команды играют на стадионе им. Диего Армандо Марадоны в Неаполе (Италия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Плоцк, Польша). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 22-й минуте матча нападающий гостей Оливье Жиру мог открыть счёт, но не реализовал пенальти.

В первом четвертьфинальном матче «Милан» на своём поле одержал минимальную победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник миланского клуба Исмаэль Беннасер.

На стадии 1/8 финала «Наполи» одержал две победы над немецким «Айнтрахтом» с общим счётом 5:0. «Милан» по итогам двухматчевого противостояния оказался сильнее английского «Тоттенхэма» с минимальным счётом 1:0.